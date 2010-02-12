Дніпровський меткомбінат навмисно доводять до банкрутства?

ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського» (ДМКД) навмисно доводять до банкрутства. Про це йдеться в заяві ЗАТ «Українська металургійна компанія», переданій УНІАН. (Згідно ухвалі Вищого господарського суду України (ВХСУ) від 21 січня 2010 року, ДМКД має повернути 67,3 млн. грн. ЗАТ «Українська металургійна компанія» за непоставлену квадратну заготівку - УНІАН).

У заяві УМК, зокрема, наголошується, що компанія звертається до прокуратури і правоохоронних органів з проханням вивчити обставини справи. «Ми просимо прокуратуру розібратися в причинах, з яких колись успішне і прибуткове металургійне підприємство в даний час знаходиться в стані дефолту одразу за кількома зобов`язаннями. Не виключено, що в даному випадку є склад кримінального злочину, - а саме – навмисного доведення підприємства до банкрутства. Сподіваємося, що в процесі об`єктивного розслідування буде точно встановлено, куди менеджмент ДМКД спрямовував виручку від продажу продукції, а також залучені банківські кредити», - йдеться в заяві УМК.

В УМК, так само заявляють, що інформація, що міститься в прес-релізі ДМКД, поширеному 11 січня 2010 року, не відповідає дійсності. «У прес-релізі стверджується, що активи підприємства, на які 8 лютого цього року був накладений арешт, нібито арештовані всупереч визначенню Заводського районного суду Дніпродзержинська від 26 січня 2010 р. При цьому свідомо замовчується той факт, що рішенням того ж Заводського районного суду від 2 лютого 2010 року, вказане визначення було визнане недійсним. Відповідно, заборона на будь-які виконавчі дії відносно комбінату скасована, і майно ДКМД в даний час як і раніше перебуває під арештом», - підкреслюють в УМК.

Як повідомлялося раніше, в 2002 році ДМКД не виконав свої зобов`язання перед ЗАТ «Українська металургійна компанія» з постачання метпродукції відповідно до укладеної угоди. В результаті низки зроблених позивачем спроб досудового врегулювання і судових розглядів 8 вересня 2009 року Господарський суд Дніпропетровської області ухвалив стягнути з ДМК 67,3 млн. грн. на користь «Української металургійної компанії». Комбінат спробував оскаржити це рішення і подав апеляцію. Проте, 10 листопада п.г. Дніпропетровський апеляційний господарський суд залишив скаргу без уваги. Аналогічним чином поступив і Вищий господарський суд України.

8 лютого 2010 року начальник підрозділу примусового виконання рішень відділу державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Дніпропетровській області Олег Клименко виніс ухвалу про арешт рахунків ДМКД.

Довідка УНІАН. ВАТ “Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержінського” є єдиним в Україні виробником катаної осьової заготівки для залізничного транспорту, шпунтових паль типу “Ларсен”, контактних рейок для метрополітену, сталевих куль, що мелють, і трубної заготівки. 99,047% акцій комбінату належить корпорації “Індустріальний союз Донбасу”.

“Українська металургійна компанія” займається оптовою торгівлею необробленими чорними і кольоровими металами. Компанію контролюють бізнесмени Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ і Ернестом ГЕЛИЕВ.