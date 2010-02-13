499 населених пунктів України залишились без світла

У 10 областях України через негоду без електропостачання залишились 499 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, в Одеській без світла опинились 239 населених пунктів, у Миколаївській – 202, Херсонській – 35, Запорізькій – 8, Вінницькій – 4, Луганській – 4, Полтавській – 3, Тернопільській – 2, Донецькій – 1 і Дніпропетровській – 1.

Електропостачання відновлюють бригади обленерго.