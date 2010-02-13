499 населених пунктів України залишились без світла
11:10, 13 лютого 2010Суспільство
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Негода накапостила в 10 областях
У 10 областях України через негоду без електропостачання залишились 499 населених пунктів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, в Одеській без світла опинились 239 населених пунктів, у Миколаївській – 202, Херсонській – 35, Запорізькій – 8, Вінницькій – 4, Луганській – 4, Полтавській – 3, Тернопільській – 2, Донецькій – 1 і Дніпропетровській – 1.
Електропостачання відновлюють бригади обленерго.
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