499 населених пунктів України залишились без світла

11:10, 13 лютого 2010
Суспільство
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Негода накапостила в 10 областях

У 10 областях України через негоду без електропостачання залишились 499 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, в Одеській без світла опинились 239 населених пунктів, у Миколаївській – 202, Херсонській – 35, Запорізькій – 8, Вінницькій – 4, Луганській – 4, Полтавській – 3, Тернопільській – 2, Донецькій – 1 і Дніпропетровській – 1.

Електропостачання відновлюють бригади обленерго.

 

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