У Донецьку директор магазина стріляв у відвідувача

У Донецьку затримано директора магазина, який вистрілив у відвідувача.

Як повідомили УНІАН у відділі по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України у Донецькій області, в Куйбишевський райвідділ міліції Донецька звернувся 26-річний раніше судимий чоловік із заявою про те, що в одному з магазинів на нього скоєно напад. За словами постраждалого, у нього в магазині стався конфлікт з 40-річним директором, в результаті якого директор вистрілив у відвідувача з пістолета травматичної дії і вдарив рукояткою, завдавши поранення грудної клітки і вибивши два зуби.

Працівники міліції, які прибули на місце події, затримали директора і вилучили у нього пістолет. Проводиться розслідування