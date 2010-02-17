До Каховського водосховища можуть потрапити каналізаційні стоки

Над Каховським водосховищем нависла загроза забруднення каналізаційними стоками.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької обласної державної адміністрації, відповідна інформація була озвучена сьогодні на розширеному засіданні в ОДА, де обговорювалися можливі шляхи реконструкції очисних споруд міст Василівка і Степногірськ.

"На сьогодні даний комплекс, розташований на території Верхньокриничанської сільради, є енергозатратним, що позначається на тарифах для місцевих жителів, і екологічно небезпечним - несе загрозу забруднення Каховського водосховища", - повідомили в прес-службі.

Згідно з офіційними даними, через тривалий термін експлуатації обладнання очисних споруд, якість очищення вже зараз є незадовільною. Також, за даними прес-служби, в аварійному стані перебуває 5-кілометровий напірний каналізаційний колектор від Василівки до очисних споруд.

На завершення реконструкції об`єкту, яку було розпочато, але потім припинено через відсутність фінансування, необхідно, за даними Запорізької ОДА, 1 млн. 600 тис. грн.