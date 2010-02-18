В Україні за два місяці морози вбили понад 400 осіб

В Україні станом на 17 лютого від переохолодження та обморожень загинули 408 осіб.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я з посиланням на інформацію УНПЦ екстреної медичної допомоги та медицини катастроф щодо кількості постраждалих осіб від сильних морозів, що розпочалися в Україні 18 грудня ц.р.

Найбільше від переохолодження померло в Донецькій області – 126 осіб, Запорізькій – 53, Волинській - 30, Київській – 21, Сумській та Хмельницькій – по 19 осіб.

Госпіталізовано з обмороженням, переохолодженням – 4 тис. 257 осіб.

Загалом за вказаний період за допомогою до лікарів звернулися 6 тис. 511 осіб, які постраждали від переохолодження та обморожень.