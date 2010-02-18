Нацбанк знизив граничний рівень ставок

Національний банк України (НБУ) знизив граничний рівень ставок за своїми депозитними сертифікатами.

Так, у повідомленні про проведення сьогоднішнього тендеру вказується, що граничний розмір процентної ставки із залученням коштів терміном на 4 дні, порівняно з попереднім розміщенням, знижено з 1% до 0,8% річних, на 7 днів – з 5% до 4%, на 14 днів – з 7% до 6%, на 29 днів – з 8% до 7%.

Останній раз НБУ розміщував сертифікати з такою терміновістю 11 лютого ц.р. А вчора депозитні сертифікати пропонувалися терміном на 2 дні під 1% річних, на 7 днів – під 5% річних.

Як повідомлялося, за даними Нацбанку, обсяг операцій з рефінансування комбанків в цілому за 2009 рік склав 64,4 млрд. гривень, а операцій з мобілізації коштів – 96,7 млрд. гривень.