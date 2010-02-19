Суд погодився викликати свідками п’ятьох членів ЦВК

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України задовольнив клопотання представників кандидата у президенти України Юлії ТИМОШЕНКО щодо виклику як свідків п’ятьох членів Центральної виборчої комісії, які мали окрему думку щодо оголошення результатів повторного голосування на президентських виборах 14 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином будуть викликані як свідки члени ЦВК Валерій ШЕЛУДЬКО, Ігор ЖИДЕНКО, Юлія ШВЕЦЬ і заступники голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА і Андрій МАГЕРА.

Водночас суд відмовився викликати як свідків 13 інших осіб, про яких ішлося у клопотанні.