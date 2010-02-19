Тарасюк просить ВАСУ задовольнити позов Тимошенко у повному обсязі

Представник кандидата у президенти Юлії ТИМОШЕНКО у Вищому адміністративному суді, лідер Народного Руху України Борис ТАРАСЮК просить колегію суддів задовольнити позов Ю.ТИМОШЕНКО у повному обсязі у зв’язку з порушенням стороною-відповідачем - Центральною виборчою комісією - норм міжнародного права.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.ТАРАСЮК заявив сьогодні під час виступу у ВАСУ як представник сторони позивача на судовому процесі з розгляду позову Ю.ТИМОШЕНКО до ЦВК.

«При проведенні повторного голосування з виборів Президента України 7 лютого відповідачем (ЦВК) було допущено порушення цілої низки міжнародних правових актів, згода на обов’язковість яких була надана Верховною Радою України, та не дотримано основних засад загального європейського досвіду проведення виборів. Тому прошу суд задовольнити позовні вимоги у повному обсязі», - сказав Б.ТАРАСЮК.

Він вважає, що ЦВК під час організації голосування дома, а також внесення змін до списку виборців в день голосування, порушила вимоги Міжнародного пакту про громадянські та політичні права від 1966 року, Загальний коментар Комітету ООН з прав людини, Кодекс належної практики застосування виборчого законодавства Венеціанської комісії, а також Конвенції ООН про захист прав людини.

Б.ТАРАСЮК також вважає, що і представники третьої сторони у судовому процесі - кандидата у президенти Віктора ЯНУКОВИЧА - також порушили низку норм міжнародного права, зокрема, в день голосування організували масове підвезення людей до виборчих дільниць та проводили під час цього процесу агітацію.