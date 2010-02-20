В Херсоні відкрили погруддя засновника повітряно-десантних військ СРСР

20:11, 20 лютого 2010
Суспільство
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Були присутні сини Маргелова

В Херсоні сьогодні було урочисто відкрито погруддя засновника повітряно-десантних військ СРСР, генерала армії Василя Маргелова.

Як передає кореспондент УНІАН, погруддя встановлено в центрі міста біля Палацу молоді по вул. Перекопській.

На урочистому мітингу виступили сини В.Маргелова, мер Херсона Володимир САЛЬДО, представники громадських організацій та місцевих осередків політичних партій, члени організацій воїнів-афганців з Києва, Дніпропетровська, Донецька, Миколаєва.

Загалом в заході взяли участь близько 350 осіб.

Монумент освятили священики православної церкви.

Після відкриття пам’ятника відбувся урочистий концерт, присвячений черговій річниці виведення радянських військ із Афганістану та Дню захисника Вітчизни.

 

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