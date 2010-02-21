Сьогодні у Лаврі дякуватимуть Богу за закінчення виборів
05:19, 21 лютого 2010Суспільство
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У молебні візьме участь Янукович
У неділю, 21 лютого, в Києво-Печерській Лаврі буде відправлено Подячний молебень з нагоди завершення президентської виборчої кампанії в Україні.
Як повідомили УНІАН в інформаційно-просвітницькому відділі Української православної церкви, урочистості очолить предстоятель УПЦ митрополит ВОЛОДИМИР.
У молебні візьме участь новообраний Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.
Початок о 9:00.
Вхід для преси – за посвідченнями.
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