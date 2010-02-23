У Сімферополі відкривається виставка матеріалів про комуністичний терор

Сьогодні в Сімферополі заплановано відкриття історико-документальної виставки "Зламані долі: комуністичний терор в Україні 1920-1950-х років".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-служба організації "Всеукраїнський інформаційно-культурний центр".

"Події відображаються на основі розсекречених архівно-кримінальних справ, документів таємного діловодства, фотодокументів. Експозиція демонструє боротьбу українців за власну державність, механізм, масштаби і наслідки більшовицьких репресій 1920-1930-х років. Висвітлюються події сорокових років на західних землях, зокрема, репресії НКВС проти національно-визвольного руху (ОУН, УПА) і депортації мирного населення у віддалені райони СРСР, хід післявоєнних репресій стосовно колишніх військовополонених", - йдеться в повідомленні.

Крім Всеукраїнського інформаційно-культурного центру, організаторами виставки є Міжнародний доброчинний фонд "Україна 3000", архів Служби безпеки України, Київська міська організація товариства "Меморіал" імені Василя Стуса, йдеться в прес-релізі.