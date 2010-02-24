У Київраді давно чекали, коли завалиться пам'ятник засновникам Києва

Голова комісії Київради з питань культури і туризму Олександр БРИГІНЕЦЬ заявляє, що пам`ятник-човен з Києм, Щеком, Хоривом і Либіддю на Набережній Дніпра, який вже 28 років вважається одним з візуальних символів столиці, зруйнувався через зношеність конструкції.

Про це йдеться у коментарі О.БРИГІНЦЯ, переданому УНІАН.

У зв`язку з розповсюдженими повідомленнями, в яких зазначається, що ніякого обвалу не було, а пам`ятник знято на плановий ремонт, депутат сказав: «Насправді руйнування пам`ятника таки сталося, однак демонтаж пам`ятника все ж можна назвати плановим».

За словами О.БРИГІНЦЯ, тільки за останні роки скульптурна композиція серйозно ремонтувалася 4 рази, і фахівці чекали, що пам`ятник от-от знову розвалиться.

«Справа у тому, що свого часу ЦК Компартії не заохочувало спорудження «безідейних» пам`ятників з кольорового метала, і тому найбільш об`ємну частину композиції – човен – зробили з бетону і обтягнули міддю. За роки бетон, що знаходиться у мідній капсулі, втратив всю свою несучу спроможність, перетворившись на рихлу речовину. І, як наслідок, човен розкололася», - заявив О.БРИГІНЕЦЬ.

Він вважає, що в найближчі 2-3 місяці необхідно зробити новий, тепер уже бронзовий човен. За даними О.БРИГІНЦЯ, це коштуватиме місту приблизно 2 млн. грн.

«Сподіваюся, цей процес відтворення історичного плавзасобу зможуть проконтролювати, на щастя, живі скульптор і архітектор пам`ятника – Василь БОРОДАЙ і Микола ФЕЩЕНКО», - зазначив голова комісії Київради з культури.

«Якщо історична художня справедливість візьме гору, і човен стане, як і передбачалося, бронзовим, цей пам`ятник, як і інші, аналогічні, стоятиме століття. Сьогодні ж його напівзруйнований стан символізує той стан міста, в якому воно опинилося», - додав О.БРИГІНЕЦЬ.

Депутат повідомив, що завтра на сесії Київради планує оголосити відповідний депутатський запит з вимогою терміново виділити гроші на відновлення пам`ятника.

Як повідомляв УНІАН, руйнування пам`ятника Кию, Щеку, Хориву та їх сестрі Либіді помітили ввечері 23 лютого. Виявлено, що зруйнувалася задня частина човна, на якій було встановлено скульптури засновників Києва. У результаті цього завалилися фігури Щека і Хорива. На даний час зруйновану частину човна накрили захисною плівкою.

Столична влада розпочала підготовчі роботи з реставрації пам`ятника засновникам міста. Відновлення пам`ятника планується завершити до Дня міста.