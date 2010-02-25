Політолог: Бандера співпрацював з нацистами не більше, ніж СРСР

Європарламент у своїй сьогоднішній резолюції щодо присвоєння звання Героя України лідеру Організації українських націоналістів Степану Бандері послуговувався недостовірною інформацією.

Про це в інтерв’ю УНІАН заявив політолог, публіцист Тарас ВОЗНЯК.

“Бандера співпрацював з нацистським режимом не більше, ніж тодішнє радянське керівництво, яке разом із владою фашистської Німеччини ініціювало агресію проти Польщі, чи західні лідери, які допустили окупацію Чехії. Якщо Європарламент хоче засудити Бандеру, хай засуджує їх усіх”, - зазначив Т.ВОЗНЯК.

Він також наголосив, що Україна на сьогодні не є членом Європейського Союзу, тому вона не зобов’язана виконувати його рішення.

Говорячи про можливе скасування рішення про присвоєння С.Бандері звання героя українськими судами, Т.ВОЗНЯК зауважив, що ціною такого рішення може стати загострення ситуації всередині України.

“Як Президент ЯНУКОВИЧ, думаю, повинен піклуватися про спокій у країні, тим самим не загострюючи такі питання”, - зазначив політолог.

На його думку, звернення до судів щодо скасування рішення екс-президента Віктора ЮЩЕНКА про присвоєння С.Бандері звання Героя України ініціюється проросійськими силами, основною ціллю яких є дестабілізація ситуації в Україні та її розкол.

Як повідомляв УНІАН, Європарламент у своїй сьогоднішній резолюції висловив жаль з приводу рішення В.ЮЩЕНКА присвоїти звання Героя України С.Бандері, який “співпрацював з нацистським режимом”. Депутати Європарламенту висловили сподівання, що новий Президент України перегляне це рішення.