Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,97 грн./дол., продають – по 8,02 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 25 лютого, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,91-8,00 грн./дол., з продажу – в межах 8,01-8,04 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках підвищився на 0,5%, порівняно з 25 лютого, і сьогодні становить 10,77/10,91 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,65-10,84 грн./євро, з продажу – в межах 10,85-10,99 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках, порівняно з 25 лютого, підвищився на 0,5% і становить в середньому 0,2613 грн./рубль, продажу – не змінився – 0,2676 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2540-0,2642 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2640-0,2700 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,97 грн./дол., продажу – 8,02 грн./дол. Курс не змінився з учорашнього дня.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,91-8,00 грн./дол., з продажу – в межах 8,01-8,03 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва підвищився на 0,5% порівняно з 25 лютого і сьогодні становить 10,78 грн./євро, продажу – на 0,4% - до 10,90 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,65-10,84 грн./євро, з продажу – в межах 10,86-10,95 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці, порівняно з 25 лютого, підвищився на 1% і сьогодні становить 0,2601 грн./рубль, продажу – не змінився – 0,2675 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2300-0,2642 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2640-0,2700 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,94/8,03 грн., євро – 10,60/10,85 грн., рубль – 0,2200/0,2400 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,95/8,02 грн., євро – 10,60/10,90 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,95/8,02 грн., євро – 10,70/10,90 грн., рубль – 0,2620/0,2700 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 26 лютого, становить: гривні до долара США – 7,99, до євро – 10,777711, до російського рубля – 0,26587.