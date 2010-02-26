У Херсоні в приватному будинку знайшли три трупи

В одному з приватних будинків Херсона сьогодні було знайдено тіла трьох чоловіків, які, за попередньою версією, отруїлися чадним газом щонайменше два тижні тому.

Про це УНІАН повідомили у Територіальному управлінні Держгірпромнагляду.

Згідно з повідомленням, версія загибелі унаслідок отруєння чадним газом найбільш імовірна, оскільки в будинку виявлені порушення, пов’язані з експлуатацією газових приладів. Крім того, вже зараз відомо, що люди загинули не менше двох тижнів тому.

Родичі загиблих розповіли, що господар будинку був агресивним, перебував на обліку в психоневрологічному диспансері і часто вживав спиртне із двоюрідним братом і сусідом.