Одеська єпархія побудує готель для паломників
Міськвиконком дав дозвіл
Одеський міськвиконком дав дозвіл Одеській єпархії Української православної церкви Московського патріархату на розробку документації для зведення готелю для паломників на території Свято-Успенського чоловічого монастиря.
Про це повідомили УНІАН у муніципальному управлінні інформації, уточнивши, що «з клопотанням про будівництво готелю для паломників за адресою Монастирський провулок, 6 до міськуправління архітектури і містобудування звернувся глава єпархії митрополит АГАФАНГЕЛ».
Головний архітектор Одеси Борис БРОВІН висловив думку, що готель для паломників потрібний місту, який є одним із центрів туризму в Україні, а також узгодив виділення земельної ділянки під будівництво храму УПЦ МП на території обласної дитячої клінічної лікарні по вулиці Воробйова, 3.