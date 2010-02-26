Одеська єпархія побудує готель для паломників

Одеський міськвиконком дав дозвіл Одеській єпархії Української православної церкви Московського патріархату на розробку документації для зведення готелю для паломників на території Свято-Успенського чоловічого монастиря.

Про це повідомили УНІАН у муніципальному управлінні інформації, уточнивши, що «з клопотанням про будівництво готелю для паломників за адресою Монастирський провулок, 6 до міськуправління архітектури і містобудування звернувся глава єпархії митрополит АГАФАНГЕЛ».

Головний архітектор Одеси Борис БРОВІН висловив думку, що готель для паломників потрібний місту, який є одним із центрів туризму в Україні, а також узгодив виділення земельної ділянки під будівництво храму УПЦ МП на території обласної дитячої клінічної лікарні по вулиці Воробйова, 3.