Україна і Ізраїль збільшують кількість авіаперевізників і рейсів

Україна й Ізраїль домовилися збільшити кількість частот і перевізників між країнами.

Як повідомили УНІАН у Державіаадміністрації, відповідні зміни внесено до Угоди про повітряне сполучення між двома країнами під час візиту делегації адміністрації до Ізраїлю 22-23 лютого ц.р.

Зокрема, сторони домовилися збільшити кількість перевізників з 2-х до 3-х з кожного боку і кількість рейсів, відповідно, з 14 до 21 на тиждень з початку літньої навігації (28 березня 2010 р.).

Нагадаємо, призначеними перевізниками від України на виконання рейсів до Ізраїлю є «Аеросвіт» і «Донбасаеро».

Як повідомили в Державіаадміністрації, для визначення трьох перевізників збиратиметься ліцензійна комісія адміністрації, яка визначить і перевізників на лінії, і розподілить між ними 21 рейс. Окрім рейсів Київ - Тель-Авів, додано також рейси Вінниця - Тель-Авів, повідомили в Державіаадміністрації. «Вінницькі» рейси, згідно з домовленостями, виконуватимуться до 3-х разів на тиждень влітку і до 2-х – взимку.

Водночас, як саме проходитиме процедура розподілу 21 рейсу між трьома перевізниками і коли, в Державіаадміністрації поки що не змогли сказати. Також в Державіаадміністрації не назвали третього можливого перевізника на маршруті.

Водночас, джерело, близьке до переговорного процесу, повідомило УНІАН, що спочатку питання третього перевізника та збільшення кількості рейсів в офіційній програмі зустрічі авіавлади обох країн не було передбачене. Це питання порушила делегація України, і «була названа (третім перевізником – УНІАН) авіакомпанія МАУ, яку запропонувала українська сторона». У Державіаадміністрації не підтвердили цієї інформації.

За наявними даними, в офіційній програмі візиту було передбачене лише питання зняття обмежень щодо кількості ізраїльських паломників у літаках (в період свят у вересні).