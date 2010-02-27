На Київщині політичні суперечки вже закінчують розстрілом

У селі Великі Дмитровичі на Київщині через підсумки виборів стався конфлікт із смертельним результатом. Загинула жінка, яка своїм тілом прикрила коханого від кулі.

Трагедія сталася біля магазина-кафе «Ганнуся». П`яний завсідник Григорій почав шукати пригод і прискіпався до нових відвідувачів — закоханої пари Ігоря та Олени. Привід знайшовся — політика. Імовірно, лаялися через Тимошенко і Януковича. Потім перейшли на особисті образи і кинулися один на одного з кулаками, в хід пішла і зброя, пише «Сєгодня». Григорій витягнув пістолет (за попередньою інформацією міліції, наган 1917 року!) і вистрілив. Але потрапив не в Ігоря, а в Олену, яка рознімала бійку. «Жінка померла... А підозрюваний хотів сховатися. Під час затримання загрожував мисливським ножем. Удома у чоловіка знайшли ще п`ять одиниць зброї без дозволу. Порушено справу за статтєю «Умисне тяжке тілесне ушкодження», що загрожує позбавленням волі до 10 років», — розповіла «Сєгодня» Любов Задорожня з прес-служби ГУ МВС України на Київщині.