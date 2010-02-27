До Лозинського знайшли «ниточку»?

Печерський суд Києва заарештував Василя Перепелицю, єгеря Голованівського лісництва, одного з поплічників екс-депутата від БЮТ Віктора Лозинського.

Про це повідомляє газета "Сегодня" з посиланням на першого заступника керівника Головного слідчого управління Генпрокуратури Олександра Дегтярьова.

Єгерю пред`явлено обвинувачення за трьома статтями КК України: приховування злочину, дача свідомо неправдивих свідчень і незаконне збереження зброї.

Як говорять у ГПУ, Перепелиця був "правою рукою й одним із найбільш довірених осіб Лозинського".

Слідство припускає, що єгер, який має відношення до однієї з комерційних фірм Лозинського, підтримував з ним відносини і після оголошення того в розшук. Тобто може стати тією ниточкою, що приведе слідство до екс-нардепа, що утік.

Затримали Перепелицю в Умані, зараз він у СІЗО.

На думку заступника генпрокурора Віталія Щоткина, "кільце навколо Лозинського поступово звужується, доказова база поповнюється, арешт лише справа часу й оперативної вдачі".

Щоткин спростував чутки про те, що на Перепелицю вийшли завдяки прослуховуванню: "Лозинський і його підручні намагаються не користуватися мобільними телефонами, щоб не погоріти, як генерал Пукач".

Не підтверджують у ГПУ і розмови про арешт двох колишніх помічників Лозинського у депутатських справах — Василя Кешмана й Олександра Дереляка - обох запрошували, щоб допитати, але під варту не брали.

Лозинський обвинувачується в убивстві Валерія Олійника 16 червня 2009 року. Причетні до цього також прокурор Голованевского району Євгеній Горбенко і начальник райвідділу міліції Михайло Ковальський. Усі свою провину заперечували.

Горбенко і Ковальський були узяті під варту. Нещодавно міліціонера відпустили на підписку.

А 22 лютого господарський суд позбавив Лозинського йому 26,4 тисячі га охотугідь, які йому належали.

Українська правда