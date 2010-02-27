До Лозинського знайшли «ниточку»?
Печерський суд заарештував одного з поплічників екс-депутата
Печерський суд Києва заарештував Василя Перепелицю, єгеря Голованівського лісництва, одного з поплічників екс-депутата від БЮТ Віктора Лозинського.
Про це повідомляє газета "Сегодня" з посиланням на першого заступника керівника Головного слідчого управління Генпрокуратури Олександра Дегтярьова.
Єгерю пред`явлено обвинувачення за трьома статтями КК України: приховування злочину, дача свідомо неправдивих свідчень і незаконне збереження зброї.
Як говорять у ГПУ, Перепелиця був "правою рукою й одним із найбільш довірених осіб Лозинського".
Слідство припускає, що єгер, який має відношення до однієї з комерційних фірм Лозинського, підтримував з ним відносини і після оголошення того в розшук. Тобто може стати тією ниточкою, що приведе слідство до екс-нардепа, що утік.
Затримали Перепелицю в Умані, зараз він у СІЗО.
На думку заступника генпрокурора Віталія Щоткина, "кільце навколо Лозинського поступово звужується, доказова база поповнюється, арешт лише справа часу й оперативної вдачі".
Щоткин спростував чутки про те, що на Перепелицю вийшли завдяки прослуховуванню: "Лозинський і його підручні намагаються не користуватися мобільними телефонами, щоб не погоріти, як генерал Пукач".
Не підтверджують у ГПУ і розмови про арешт двох колишніх помічників Лозинського у депутатських справах — Василя Кешмана й Олександра Дереляка - обох запрошували, щоб допитати, але під варту не брали.
Лозинський обвинувачується в убивстві Валерія Олійника 16 червня 2009 року. Причетні до цього також прокурор Голованевского району Євгеній Горбенко і начальник райвідділу міліції Михайло Ковальський. Усі свою провину заперечували.
Горбенко і Ковальський були узяті під варту. Нещодавно міліціонера відпустили на підписку.
А 22 лютого господарський суд позбавив Лозинського йому 26,4 тисячі га охотугідь, які йому належали.