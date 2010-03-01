Звинуваченого у використанні підслуховуючих пристроїв оштрафували

У Сумах засуджено місцевого жителя, який незаконно прослуховував директора телерадіокомпанії державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного банку України».

Як повідомили УНІАН у прес-групі Служба безпеки України в Сумській області, СБУ встановила особу, яка незаконно використовувала спеціальні технічні засоби негласного зняття інформації для прослуховування посадовців. «Жучок» було виявлено у службовому кабінеті директора ТРК «Академ-ТВ» цього навчального закладу. Як з’ясували співробітники СБУ, пристрій незаконно встановив технік центру інформаційних технологій цього ж вищого навчального закладу.

У серпні 2009 року слідчими СБУ було порушено кримінальну справу за даним фактом. В ході слідчих дій було встановлено, що технік під виглядом виконання своїх службових обов’язків потрапив до кабінету керівника телестудії та розмістив обладнання для прослуховування в одній із електричних розеток. Слідством було також виявлено та вилучено спеціальний радіоприймач, за допомогою якого зловмисник отримував інформацію, що надходила з приміщення.

Зарічним районним судом м. Суми правопорушника визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 359 Кримінального кодексу України («незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації»). Йому призначено покарання у вигляді штрафних санкцій.