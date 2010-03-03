19% українців мають за приклад Росію, 18% - Євросоюз (опитування)

Серед громадян України немає єдиної думки щодо того, яка модель соціально-політичного та економічного розвитку є найбільш ефективною для України.

Про це свідчать представлені на прес-конференції результати загальнонаціонального соціологічного опитування, проведеного фондом “Демократичні ініціативи” та фірмою “Юкрейніан соціолоджі сервіс” з 12 по 26 грудня 2009 року.

Так, 24% громадян вважають, що Україна повинна мати власну модель розвитку, 19% орієнтуються на модель Росії, 18% - країн ЄС, 10% - на модель Білорусі, 3,5% - на модель США, 2% - Китаю, а 11% взагалі не цікавляться таким питанням.

Надання переваги різним моделям розвитку істотно відмінне у різних регіонах України: у Західному регіоні найбільш ефективною вважають модель країн ЄС (32%) або схиляються до власної української моделі (19%), у регіоні Центру і Північного Сходу найбільшу підтримку має власна українська модель (25%), країн ЄС (19%), у регіоні Півдня та Південного Сходу - власна українська модель (25%) та модель Росії (24%), у регіоні Донбасу і Криму - модель Росії (37%) або власна українська (26%).

На запитання “Чи доводилося Вам хоч колись бувати у країнах, які зараз є членами ЄС, у США чи Канаді?”, більшість опитаних (85,7%) відповіли “ні”, 14,3% -“так”.

Всього було опитано 2010 респондентів за загальнонаціональною вибіркою, репрезентованою за такими характеристиками, як стать, вік, освіта, тип та регіон проживання. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.