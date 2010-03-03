Скільки коштує житло на вторинному ринку Києва

Середня вартість житла на вторинному ринку Києва в лютому знизилася на 1,9% - до 2375 дол./кв.м, повідомляє Інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

Згідно з повідомленням, у лютому середня вартість однокімнатних квартир знизилася на 2,2% (на 51 дол.) - до 2293 дол./кв. м, двокімнатних, – на 1,9% (на 43 дол.) - до 2254 дол./кв. м, трикімнатних, - на 1,8% (на 41 дол.) - до 2281 дол./кв. м, чотирикімнатних, - на 2,3% (на 67 дол.) - до 2844 дол./кв. м.

За даними порталу, з лютого 2009 року рівень цін на вторинне житло в Києві в доларовому еквіваленті знизився на 19,5%.

У аналітичному звіті також сказано про те, що по відношенню до січня, ціни в 20% квартир низького цінового сегменту знизилися на 3,6% - до 1503 дол./кв.м, а в 20% квартир вищого цінового сегменту ціни знизилися в середньому на 3,1% - до 5035 дол/кв.м.

«Зниження цін з лютого 2009 року в низькому ціновому сегменті склало 21,9% (на 422 дол./кв. м.), а у вищому – 21,7% (на 1392 дол./кв. м)», - сказано в звіті.

Аналітики також констатують, що в лютому 2010 року частка квартир, вперше виставлених на продаж, склала 18% від усього обсягу пропозицій. Середня ціна пропозицій «нових» квартир у столиці на 11% нижча за середньозважену ціну січня і становить 2160 дол./кв. м.

Довідка УНІАН. Аналітичний звіт підготовлений на основі даних порталу «Столична нерухомість», АН «Благовіст» і АН Park Lane, об`єднана база яких містить 14619 пропозицій 1-4-кімнатних квартир.