У Держказначействі відкрито рахунок для внесків на 65-річчя Перемоги
Наводяться реквізити
У Державному казначействі для Державного комітету у справах ветеранів відкрито спеціальний реєстраційний рахунок для зарахування коштів, що надходять від фізичних та юридичних осіб з метою організації та проведення заходів щодо підготовки та відзначення 65-ї річниці визволення України від нацистських загарбників і Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства праці та соціальної політики України.
Рахунок відкрито на виконання розпорядження Кабінету міністрів від 17 лютого 2010 року № 235-р „Про доповнення Плану заходів щодо підготовки та відзначення 65-ї річниці визволення України від нацистських загарбників і Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років”.
Реквізити:
Код ЗКПО 35531754
Спеціальний рахунок № 31250276221127
В ГУ ДКУ у м. Києві
МФО 820019
Отримувач коштів - Державний комітет України у справах ветеранів.