У Держказначействі відкрито рахунок для внесків на 65-річчя Перемоги

У Державному казначействі для Державного комітету у справах ветеранів відкрито спеціальний реєстраційний рахунок для зарахування коштів, що надходять від фізичних та юридичних осіб з метою організації та проведення заходів щодо підготовки та відзначення 65-ї річниці визволення України від нацистських загарбників і Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства праці та соціальної політики України.

Рахунок відкрито на виконання розпорядження Кабінету міністрів від 17 лютого 2010 року № 235-р „Про доповнення Плану заходів щодо підготовки та відзначення 65-ї річниці визволення України від нацистських загарбників і Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років”.

Реквізити:

Код ЗКПО 35531754

Спеціальний рахунок № 31250276221127

В ГУ ДКУ у м. Києві

МФО 820019

Отримувач коштів - Державний комітет України у справах ветеранів.