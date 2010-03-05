У перегляді газових контрактів зацікавлені і Україна, і Росія

У зміні українсько-російських газових контрактів від 19 січня 2009 зацікавлена не тільки Україна, а й Росія, вважає екс-представник Ющенка з енергетичних питань Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

Про це він заявив УНІАН, висловлюючи свою думку про перспективу коригування контрактів напередодні візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Москви, під час якої українська сторона планує почати обговорення цього питання.

Б. СОКОЛОВСЬКИЙ вважає, що переговори щодо внесення змін до документів можуть бути складними через «тяжку спадщину», залишену урядом Юлії ТИМОШЕНКО, однак їх успіх багато в чому буде залежати від чіткості аргументів української сторони на користь перегляду контрактів.

Те, що Україна зацікавлена у зниженні ціни на газ - це факт, зазначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ, однак і Росія, переконаний експерт, зацікавлена в тому, щоб українська газотранспортна система працювала чітко, і транзит газу здійснювалося без перебоїв.

«При існуючих умовах формування ціни, ситуація в «Нафтогазі» передкритична - компанія просто летить у боргову яму. Вже влітку не буде коштів для проведення поточних сервісних і ремонтних робіт магістральних трубопроводів. Це вже майже очевидно. Які можуть бути витрати на сервіс, якщо вже зараз мільярдні борги з перспективою їх нарощування? В результаті – не відремонтована ГТС, плюс незаповнені до оптимального рівня газом підземні сховища можуть призвести до збоїв транзиту газу наступної зими. Збої транзиту, хто б не був у цьому винен, - це втрати постачальника», - заявив Б. СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він відзначив, що росіянам необхідні середньострокові і довгострокові гарантії того, що через територію України можна буде без перебоїв здійснювати транзит газу і отримувати системні прибутки від експорту палива.

«Я думаю, що чітка конкретизація умов отримання таких гарантій і може стати аргументом успіху переговорів. Я так вважаю, з огляду на свій досвід спілкування з росіянами», - зазначив експерт.

Крім того, він підкреслив, що як Україні, так і Росії не можна не враховувати перспективу збільшення на ринку енергоносіїв сланцевого і зрідженого газу.

«І для Росії, і України є важлива обставина – поява альтернативного газу в Європі – зрідженого катарського. Після відмови США купувати зріджений газ, обсяги, пропоновані Європі, збільшилися, причому за ціною нижчою, ніж контрактна ціна «Газпрому». Крім того, у перспективі – збільшення пропозицій сланцевого газу, про який ще пару років тому практично ніхто не говорив. Ці обставини також обумовлюють необхідність для України і Росії якнайшвидше вийти на партнерську взаємоприйнятну схему співпраці, щоб Росія змогла ефективно продавати свій газ споживачам Європи», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він відзначив, що якщо всі ці аргументи будуть професійно використані в ході переговорів, то можна буде розраховувати на успішний результат, а саме: на зниження гарантованих обсягів річних закупівель газу і зниження його ціни в результаті перегляду формули її формування. Це, на думку експерта, буде відповідати українським державним інтересам.