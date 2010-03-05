Суд повернув Міноборони 48 га на Київщині

Суд повернув в управління Міністерства оборони України 48 га землі в Київській області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

За інформацією ГПУ, в ході проведеної перевірки органами прокуратури Київської області встановлено, що на підставі розпорядження Бориспільської районної державної адміністрації приватному підприємству "Норд", згідно з договором, передано в оренду земельну ділянку площею 48 га для ведення підсобного сільського господарства, що знаходиться біля автодороги, яка веде безпосередньо до ДМА «Бориспіль» та Терміналу «Б» на території Гірської сільської ради.

В подальшому, за згодою ПП "Норд", розпорядженням Бориспільської районної державної адміністрації вищевказану земельну ділянку надано у приватну власність 25 громадянам - переважно не мешканцям м. Борисполя та району - начебто для ведення особистого селянського господарства.

Після цього, вказані громадяни відчужили свої земельні ділянки на користь юридичних осіб: ПП «ННВ», ТОВ «ЛЛО», ТОВ «Бюро Європейського Бізнесу», ПП «СФМ», ПП «ІВР», ПП «ЛОО», які отримали державні акти про право власності на ці ділянки.

За результатами перевірки встановлено, що вищевказані земельні ділянки, які перебували в постійному користуванні ДП "Бориспільське", органом управління якого є Міністерство оборони України, були передані у приватну власність фізичним особам без згоди постійного користувача цих земель та без дотримання процедури вилучення земель із постійного користування, передбаченої ст.ст. 149, 151 Земельного кодексу України.

Бориспільським міжрайонним прокурором Київської області у зв’язку із виявленим порушенням та на виконання рішення оперативної наради у прокурора області в березні 2009 року заявлено ряд позовів, які у подальшому об’єднані в одне провадження, до фізичних та юридичних осіб – власників земельних ділянок,

За результатами вжитих цивільно-правових заходів, рішенням Бориспільського міськрайонного суду від 4 березня 2010 року позовні вимоги прокурора задоволені. Визнані недійсними державні акти на право приватної власності на спірні земельні ділянки останніх власників, скасована реєстрації цих державних актів та зобов’язано останніх власників земельних ділянок повернути їх у постійне користування ДП "Бориспільське".