Дубина заявляє, що не боїться аудиту діяльності Нафтогазу

Екс-голова НАК "Нафтогаз України" Олег ДУБИНА заявляє, за час його керівництва розмір боргу компанії не збільшився.

Про це він заявив в інтерв`ю "Дзеркалу тижня".

"Борги НАКу насправді не збільшено. Зовнішніх кредитів на НАКу немає. Не додалося жодного зовнішнього кредиту. Жодна копійка зовнішня в НАК під будь-яку заставу не прийшла. І в комерційних банках ми кредитів не брали. Старі борги так. Те, що було взято до мене, реструктуровано до 2014 року", - сказав О.ДУБИНА.

При цьому він зазначив, що реструктуризацію проведено на "нормальних" умовах.

"Це нормально, під 9,5% річних. Те, що стосується внутрішньої позики. Ми пережили непросту за погодними умовами зиму. Когось відключали? Хтось сидів без тепла? Ось вам і відповідь. І при цьому минулого року ще й заплатили 39 млрд. грн. до бюджету", - сказав О.ДУБИНА.

Він також заявив, що не боїться аудиту діяльності "Нафтогазу".

"Мені нічого боятися. А аудит це нормальна практика, тим більше при зміні менеджменту компанії", - сказав О.ДУБИНА.