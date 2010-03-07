Центром Львова пройде молитовна Хресна хода

7 березня центром Львова пройде молитовна Хресна дорога, яка розпочнеться о 16.00 біля храму св. Архистратига Михаїла та завершиться на площі перед Собором Святого Юра. Про це повідомили УНІАН у Львівській міській раді.

Як розповів у коментарі УНІАН отець Орест ФРЕДИНА, «Хресну дорогу у Львові проводять вже багато років поспіль у Хрестопоклонну неділю, коли минає половина Великого посту».

У молитовній Хресній дорозі можуть взяти участь всі бажаючі львів‘яни та гості міста, щоб «набратися благодаті Господньої у Великий піст – час, коли ми Богові віддаємо десятину свого річного часу», - зазначається у повідомленні.