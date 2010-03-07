177 тернопільчан сфотографувалися з Шухевичем

17:29, 07 березня 2010
Суспільство
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Повідомляють організатори акції

У Тернополі 177 тернополян сфотографувалися з головнокомандуючим УПА Романом Шухевичем в рамках акції «Фото з генералом».

Як передає кореспондент УНІАН, за повідомленням прес-служби «Молодіжного націоналістичного конгресу», найбільше акція привернула увагу молоді, хоча фотографувалися і люди старшого віку.

«Під час акції кожен охочий на Театральному майдані міг сфотографуватися з Р.Шухевичем, отримати пам’ятний значок та спецвипуск молодіжної газети, присвячений головному командиру УПА», – повідомили організатори акції. Всі, хто фотографувався, залишали контакти та електронну адресу, на яку їм пересилатимуть фото. Хто ж не має доступу до Інтернету, згодом зможе забрати фото в офісі КУНу.

Акція проходила в рамках всеукраїнської молодіжної кампанії «Молодь пам’ятає Шухевича». Організаторами заходу виступили «Молодіжний Націоналістичний Конгрес», Пласт, СУМ, Молода просвіта, «Тризуб» ім. С.Бандери, товариство «Обереги» та ГПО «Українська справа».

 

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