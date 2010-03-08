МНС попереджає: у горах Криму очікується сильний сніг
11:29, 08 березня 2010Суспільство
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На території автономії – ожеледь
На 8 і 9 березня в Криму оголошено штормове попередження через складні погодні умови.
Як повідомила прес-служба Кримського управління МНС, у горах очікується сильний сніг.
На території автономії – ожеледь. Проте, сьогодні проїзд кримськими дорогами, зокрема в районі Ангарського і Грушевського перевалів, вільний.
Негода в неділю пошкодила лінію електропередачі, через що без світла залишилися три села на сході Криму. Бригада електриків вела ремонтні роботи. Електропостачання відновлене.
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