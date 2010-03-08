МНС попереджає: у горах Криму очікується сильний сніг

На 8 і 9 березня в Криму оголошено штормове попередження через складні погодні умови.

Як повідомила прес-служба Кримського управління МНС, у горах очікується сильний сніг.

На території автономії – ожеледь. Проте, сьогодні проїзд кримськими дорогами, зокрема в районі Ангарського і Грушевського перевалів, вільний.

Негода в неділю пошкодила лінію електропередачі, через що без світла залишилися три села на сході Криму. Бригада електриків вела ремонтні роботи. Електропостачання відновлене.