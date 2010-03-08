СБУ знешкодила наркоугруповання на Прикарпатті

Співробітниками Управління СБУ в Івано-Франківській області у співпраці зі співробітниками УСБУ у Житомирській області знешкодили наркоугруповання зі стійкими міжрегіональними зв’язками.

Про це УНІАН повідомили у прес-групі Управління СБУ в Івано-Франківські області. За їхньою інформацією, співробітниками відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю та бійцями спецпідрозділу “А” УСБУ в Івано-Франківській області у ніч з 5 на 6 березня в результаті спецоперації затримали “на гарячому” чотирьох членів міжрегіонального угруповання, яке впродовж тривалого часу займалося придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту та збутом наркотичних речовин.

Свою злочинну діяльність двоє жителів м. Івано-Франківська 1976 та 1980 років народження, та двоє уродженців Донецької області, що проживали у місті Івано-Франківську у найманій квартирі, розпочали восени 2009 року. Тоді мешканець Івано-Франківська 1976 року народження створив угруповання, до якого завербував трьох інших громадян. Спільно вони розробили план злочинних дій з придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та збуту наркотичних та психотропних речовин. Було визначено конкретні функції кожного зі співучасників у групі, які за вказівкою керівника групи підшуковували “дилерів” серед жителів Івано-Франківська, Києва та Житомира та збували їм наркотичні речовини, а отримані кошти розподіляли між собою.

Наркоділків затримано під час останньої спроби продати партію психотропних речовин на суму у 10 тисяч гривень. Пігулки зі вмістом психотропної речовини наркоділки приховали у корпус від DVD-програвача, який поїздом передали замовнику. Частина співробітників СБУ під час руху поїзда вилучала психотропні речовини, у той час як бійці спецпідрозділу “А” затримували наркоділків, що намагалися втекти з місця події на автомобілі. У результаті проведених обшуків вилучено пігулки “екстазі”, 5 різних найменувань психотропних речовин у великій кількості, газовий пістолет, перероблений під спецзасіб травматичної дії.

Управлінням СБУ в Івано-Франківській області за фактом незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та збуту психотропних речовин, вчиненого організованою групою, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, порушено кримінальну справу. У прес-групі наголошують, що даний вид злочину кваліфікується законодавством як особливо тяжкий, і передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 12 років.

Матеріали справи за підслідністю передано до ГУБОЗ УМВС в області. На даний момент вирішується питання про обрання запобіжного заходу для членів угрупування. Тривають слідчі дії.