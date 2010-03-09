Глава МВФ закликав світ готуватися до наступної кризи

Світу потрібно готуватися до наступної економічної кризи, не зважаючи на відновлення світової економіки. Таку думку, як пише РБК, висловив сьогодні глава Міжнародного валютного фонду (МВФ) Домінік Стросс-Кан, виступаючи в університеті Йоханнесбурга перед студентами, які вивчають бізнес.

За його словами, через відновлення, яке розпочалося, лідери країн можуть ослабити заходи з проведення економічних реформ, зокрема у галузі регулювання і нагляду за фінансовими ринками, що приведе до нової кризи.

Глава фонду підкреслив, що не може передбачити терміни і природу наступної кризи, проте висловив упевненість, що вона неминуча, передає Associated Press.