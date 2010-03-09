У Варшаві з будови вкрали 24-тонний кран

У Варшаві з одного із будівельних майданчиків зловмисники викрали 24-тонний автомобільний кран.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними польських ЗМІ, автомобіль довжиною 10 метрів з краном, який витягується до 50 метрів, викрали з місця будівництва експрес-дороги.

«У суботу він був ще на майданчику. Приїжджаємо у понеділок, а його немає», - сказав телеканалу TVN Warszawa власник крана, який коштує понад 300 тисяч доларів.

Він зауважив, що такий автомобіль не може вкрасти звичайний злодій, а тільки професійний оператор. «Я дам вам ключик, і ви його не заведете. Там потрібна спеціальна підготовка», - сказав власник.

Будівельний майданчик знімають відеокамери, але у день викрадення крана записи не велись.