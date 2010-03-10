До відповідальності притягнуті 285 працівників СІЗО і колоній

У Запорізькій області органами прокуратури за порушення законодавства до відповідальності притягнуто 285 працівників слідчих ізоляторів і колоній для тримання засуджених.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції заступник прокурора Запорізької області Анатолій ЄРЬОМІН.

За його словами, "здійснюючи нагляд за дотриманням законності в установах і органах виконання кримінальних покарань, прокурори виявили 654 порушення вимог законодавства під час виконання кримінальних покарань, з яких 432 були допущені у виправних колоніях і 41 - у слідчих ізоляторах. За порушення законодавства до відповідальності притягнуто 393 працівники органів і установ виконання кримінальних покарань з яких 248 – працівники виправних колоній і 37 – працівники СІЗО".

За словами А.ЄРЬОМІНА, під час оперативно-пошукових заходів виявлено також 10 працівників установ системи виконання покарань, які скоїли правопорушення з ознаками корупції.

"8 подібних правопорушень пов`язані з підтриманням із засудженими неслужбових стосунків, 2 випадки - з наданням переваг юрособам, зокрема при передачі їм держмайна, що знаходиться на балансі виправних установ", - констатував А.ЄРЬОМІН.