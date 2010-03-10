Цей рік для українських банків легким не буде?
Процес одужання повільно розпочинається
Банкіри Донецької області говорять про тенденцію одужання банківської системи. Але водночас вони не очікують, що вже нинішній рік принесе значні полегшення для кредитно-фінансових закладів.
Негативні явища, які вже півтора року відбуваються в Україні та світі, в будь-якому разі, звичайно, впливатимуть на діяльність українських банків і цього року. З такою оцінкою в інтерв’ю «Німецькій хвилі» виступив голова Донецького банківського союзу Павло Климец. Серед складнощів він насамперед виділив проблеми з поверненням кредитів та високі кредитно-депозитні ставки. Експерт звернув увагу й на те, що цей бізнес є одним з найбільш ризикованих, про що свідчить кількість закладів, які не змогли подолати проблеми. За статистичними даними, за рік у Донецькій області закрили 11 філіалів та майже 100 відділень банків.
Банки в майбутньому повинні дуже акуратно й зважено видавати валютні кредити, наголошує Климец. Він ще раз нагадав, що бездумна роздача населенню кредитів у валюті стала однією з причин банківської кризи в Україні. Однак сьогодні вже можна казати про певні позитивні тенденції в банківській сфері. «Ситуація змінюватиметься на краще. Однак зараз на початку року ще важко казати, наскільки швидко це відбуватиметься», - сказав голова Донецького банківського союзу.
Серед очікуваних позитивних змін він прогнозує зростання цього року обсягів вкладів та відповідно кредитування населення, не виключається й процес поступового зниження процентів кредитування. Хоча, як зауважив Климец, така тенденція ще досить слабка.