Компанія Фірташа відкликала позов на $30 млн. до Нафтогазу

Угорська компанія Emfesz Kft відкликала позов до НАК «Нафтогаз України», в якому вимагала відшкодування збитків на суму 30 млн. дол. за нетранспортування природного газу на початку січня 2009 року.

Про це УНІАН повідомило інформоване джерело.

За словами співбесідника агентства, на сьогодні провадження у справі припинене, і Emfesz не має жодних претензій до НАК «Нафтогаз України».

При цьому він нагадав, що позовна заява Emfesz до НАК «Нафтогаз України» від 8 січня 2009 року була залишена без розгляду судом першої інстанції міста Будапешт. Зокрема, у своїй ухвалі від 21 січня 2009 року суд звернув увагу на некоректність формулювання позовних вимог Emfesz.

Emfesz оскаржив цю судову ухвалу в апеляційному порядку. У свою чергу, НАК «Нафтогаз України» подала свої заперечення на апеляцію з проханням відмовити угорській компанії у задоволенні позовних вимог і припинити провадження у справі.

Пізніше Emfesz у заяві апеляційному суду від 30 листопада 2009 року відкликав свою скаргу. При цьому, згідно з процесуальним законодавством Угорщини, у разі відкликання апеляційної скарги рішення суду першої інстанції набуває чинності і провадження у справі припиняється.

8 грудня 2009 року суд Будапешта виніс ухвалу про те, що оскаржена компанією Emfesz ухвала від 21 січня 2009 року набрала чинності.

Як повідомлялося, компанія Emfesz звинувачувала НАК «Нафтогаз України» у тому, що вона на початку січня 2009 року не поставляла угорській компанії природний газ, який їй належав і надходив з Росії через Україну для Угорщини і частково зберігався в українських підземних сховищах газу.

Довідка УНІАН. Компанію Emfesz створено у 2003 році українським бізнесменом Дмитром ФІРТАШЕМ. Після російсько-українського газового конфлікту в січні 2009 року газовий трейдер не зміг одержувати газ у швейцарської компанії RosUkrEnergo AG, чиїм співвласником також є український підприємець.