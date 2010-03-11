Продавець охоронних систем спіймався з "прослушкою"

Жителя Маріуполя (Донецька область) притягнуто до адміністративної відповідальності за реалізацію спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Управління Служби безпеки України в Донецькій області.

У прес-центрі нагадали, що у листопаді минулого року співробітники СБ України викрили і припинили незаконну діяльність одного з приватних підприємців, який реалізовував спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації. З’ясовано, що підприємець збував незаконну спецтехніку у своєму магазині, який спеціалізується на продажу охоронних систем відеоспостереження.

Згідно з повідомленням, Жовтневий районний суд м. Маріуполя визнав винним місцевого жителя і притягнув його до адміністративної відповідальності за ст. 195-5 (незаконне придбання або зберігання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв`язку, інших засобів негласного отримання інформації) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

На правопорушника накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 850 грн. Технічні пристрої конфісковано у дохід держави.