Тігіпко і Цушко прийшли до Міністерства економіки

Сьогодні віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО представив нового міністра економіки Василя ЦУШКА колективу міністерства.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.

Під час представлення В.ЦУШКО наголосив, що готовий почати ефективну і конструктивну діяльність у міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада прийняла ухвалу «Про формування складу Кабінету Міністрів України», згідно з якою міністром економіки призначений В.ЦУШКО.

В.ЦУШКО - 47 років, здобув економічну освіту в Одеському сільськогосподарському інституті. У 2006 році очолював Міністерство внутрішніх справ.