Тігіпко і Цушко прийшли до Міністерства економіки
20:13, 11 березня 2010Суспільство
3102 0
Щоб представитися
Сьогодні віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО представив нового міністра економіки Василя ЦУШКА колективу міністерства.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.
Під час представлення В.ЦУШКО наголосив, що готовий почати ефективну і конструктивну діяльність у міністерстві.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада прийняла ухвалу «Про формування складу Кабінету Міністрів України», згідно з якою міністром економіки призначений В.ЦУШКО.
В.ЦУШКО - 47 років, здобув економічну освіту в Одеському сільськогосподарському інституті. У 2006 році очолював Міністерство внутрішніх справ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter