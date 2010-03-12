Тимошенко про Януковича, олігархів та право на чорний хід

Лідер БЮТ, екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що персональний склад нового уряду відображає підпорядкованість Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА олігархії.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила на прес-конференції в Києві.

«Уряд В.ЯНУКОВИЧА представляє всі олігархічні клани, які фінансували вибори В.ЯНУКОВИЧА, які тримають канали телебачення, які штучно розкручували В.ЯНУКОВИЧА, і тому тут не варто говорити, хто з них (олігархів) сильніший, хто слабкіший. Хотілося, щоб вони всі стали звичайними бізнесменами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, відповідаючи на запитання, чи не свідчать нові кадрові призначення В.ЯНУКОВИЧА про втрату впливу бізнесмена Рината АХМЕТОВА.

Лідер БЮТ також запевнила, що продовжить роботу задля того, щоб вивести олігархію з влади. «Найближчим часом я ще змогу попрацювати над тим, щоб олігархія перетворилась в простий рядовий бізнес, який живе по Конституції і по законах, а не по праву чорного ходу до Президента, прем’єра, уряду тощо», - додала вона.

«Якщо раніше вони тільки своїх ставлеників висували, то зараз вони вже самі в уряд пішли. Це говорить про те, що їх влада з приходом В.ЯНУКОВИЧА, стає абсолютною», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.