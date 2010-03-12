Із сільської лікарні вкрали автомобіль «швидкої»

Учора з території лікарні села Підбуж Дрогобицького району Львівщини невідомі викрали автомобіль “швидкої допомоги”.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС у Львівській області.

Правоохоронці виявили викрадений автомобіль «швидкої» увечері того ж дня на околиці одного з населених пунктів. Викрадачі залишили його після того, як, не впоравшись з керуванням, врізались у дерево.

Проводяться слідчо-оперативні заходи з метою встановлення осіб викрадачів.