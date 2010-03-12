Янукович доручив провести ревізію законопроектів Тимошенко

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив прем’єр-міністру України Миколі АЗАРОВУ провести ревізію законопроектів попереднього уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доручення В.ЯНУКОВИЧ зробив сьогодні під час зустрічі з новим складом Кабінету міністрів.

«Нам треба подивитися на ті законопроекти, які були розроблені попереднім урядом, їх переглянути – якщо відповідають з точки зору нового уряду, то направити до Верховної Ради, а якщо ні – відкликати і працювати над новими законопроектами», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Крім того, Президент доручив уряду розробити програму реформ, які дозволять країні успішно вийти з кризи. Зокрема, В.ЯНУКОВИЧ доручив координувати цю роботу віце-прем’єр-міністру Сергію ТІГІПКУ та першому заступнику глави Адміністрації Президента Ірині АКІМОВІЙ.