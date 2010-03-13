Нацбанк визначив пільги для банків, які кредитують товаровиробників

Національний банк України своєю постановою №115 від 5 березня 2010 року визначив низку пільгових норм для банків, які кредитують товаровиробників.

Вказаним документом, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН, вносяться зміни до постанови Нацбанку №328 від 3 червня 2009 року і №650 від 3 листопада 2009 року.

«Банки, які здійснюють кредитування товаровиробників, отримують право на застосування пільгових норм під час класифікації кредитних операцій з позичальниками – товаровиробниками і розрахунку нормативу адекватності регулятивного капіталу/платоспроможності (Н2)», – йдеться в супровідному листі, який регулятор направив комерційним банкам разом з текстом постанови.

Також у постанові №115 дано визначення товаровиробника. У Нацбанку встановили, що товаровиробником може вважатися суб`єкт господарювання, зокрема, у якого одержаний від реалізації власної продукції валовий дохід (для підприємців – обсяг виручки) більш як 75% загальної суми валового доходу (виручки) за умови використання у виробничому процесі виробничих потужностей, сировини, матеріалів, робочої сили, технологічних процесів тощо. Все це повинно бути підтверджено податковою або фінансовою звітністю суб`єкта господарювання.

Постанова №115 набирає чинності з дня її підписання.