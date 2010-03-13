У Донецькій області на одну вакансію - 11 безробітних

У Донецькій області на сьогодні (станом на початок березня 2010 року) на одне вільне робоче місце-вакансію претендують 11 зареєстрованих безробітних.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної держадміністрації з посиланням на дані обласного центру зайнятості. Так, станом на 1 березня 2010 року, на обліку в центрах зайнятості Донецької області перебувало понад 37 тис. безробітних громадян, статус безробітного мали 36,1 тис. осіб, з яких 27,3 тис., - одержали допомогу по безробіттю. Навантаження на одне вільне робоче місце-вакансію склало 11 чоловік.

В ОДА констатували, що на 1 березня 2010 року кількість вакансій у регіоні становила 3,6 тис., зокрема: для робітників – понад 1,6 тис., для службовців – 1,447 тис. і 479 вакансії - для осіб, які не мають спеціальної підготовки.

За останніми оперативними даними велика частина працівників, вивільнених у зв`язку зі змінами в організації виробництва, мали професію (фах) - економіста, бухгалтера, слюсаря-ремонтника, інженера, водія автомобіля.

Чисельність громадян, працевлаштованих у регіоні за напрямками служби зайнятості в січні-лютому 2010 року, становила 5 тис. 160 осіб, зокрема за рахунок надання дотацій роботодавцям - 180 осіб; проходили професійне навчання за 136 професіями 1 тис. 260 безробітних; в оплачуваних суспільних роботах брали участь 2 тис. 451 людина.