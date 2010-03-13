Сняряди, що вибухали під Хмельницьким, загорілися самі?

За попередніми даними, вибухи снарядів під Хмельницьким спричинили самозаймання одного з ящиків боєприпасів, які завантажувалися для утилізації.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

“Під час завантажування 23-міліметрових снарядів, які призначалися для утилізації, сталося самозаймання в одному з ящиків, внаслідок чого сталася пожежа та детонація”, - зазначив співрозмовник агентства.

Він зауважив при цьому, що надзвичайну ситуацію ліквідовано. Втім, під час вибухів осколкові поранення обох ніг дістав співробітник держпідприємства Укроборонсервіс.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вдень в Хмельницькому районі неподалік села Гузевиці сталася пожежа, яка спричинила детонацію боєприпасів на території державного підприємства Укроборонсервіс. Здетонували снаряди малого калібру розривної дії, що використовуються у військовій авіації.

Приблизно за годину пожежу було ліквідовано, загрози населеному пункту немає.