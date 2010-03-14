У Криму ліквідували витік аміачної води
13:47, 14 березня 2010Суспільство
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Повідомлення МНС
Співробітники МНС і хімічного підприємства «Бром» ліквідували витікання аміачної води з цистерни залізничного ешелону в північному Криму.
Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, загрози забруднення навколишнього середовища і постраждалих у результаті події немає.
Ешелон рухався з Джанкоя до Красноперекопська.
Увечері 13 березня диспетчер «Брому» сповістив рятувальників про витікання з цистерни, в якій було 60 тонн 25-процентної аміачної води. Ешелон для ліквідації аварії зупинили між селом Ішунь і Красноперекопськом.
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