У Криму ліквідували витік аміачної води

Співробітники МНС і хімічного підприємства «Бром» ліквідували витікання аміачної води з цистерни залізничного ешелону в північному Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, загрози забруднення навколишнього середовища і постраждалих у результаті події немає.

Ешелон рухався з Джанкоя до Красноперекопська.

Увечері 13 березня диспетчер «Брому» сповістив рятувальників про витікання з цистерни, в якій було 60 тонн 25-процентної аміачної води. Ешелон для ліквідації аварії зупинили між селом Ішунь і Красноперекопськом.