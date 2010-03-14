У Сумах розроблено туристичну екскурсію до 65-річчя Перемоги

До пам’ятної дати - 65-річчя від дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні у Сумах розроблено екскурсію під назвою «Обпалені вогнем».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської облдержадміністрації, екскурсія знайомить із багатьма історичними подіями, що відбулись у Сумах, зокрема з діяльністю українського націоналістичного підпілля на чолі з Семеном Сапуном.

Під час екскурсії цитуються спогади сумчан, які пережили німецько-фашистську окупацію. Екскурсанти побувають на Центральному та Лучанському кладовищах обласного центру, де поховані воїни, які загинули під час боїв за місто, відвідають меморіал, що увічнює пам’ять сумчан, які загинули в Афганістані.