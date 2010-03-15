Працівник школи-інтернату привласнив гроші вихованців

На Житомирщині Новоград-Волинська міжрайонна прокуратура порушила кримінальну справу за 4-ма статтями Кримінального кодексу України проти двох працівників школи-інтернату, які обікрали сиріт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в прес-службі обласної прокуратури.

Справу порушено за частиною 2 ст. 167 (зловживання опікунськими правами), частиною 2 ст. 191(привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), частиною 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) і частиною 2 ст. 366 (службова підробка) Кримінального кодексу України.

Згідно з повідомленням, один із працівників інтернату підробив доручення на отримання коштів з ощадних книжок 21 дитини-сироти у філії місцевого відділення банку, а його керівник не проконтролював ситуацію і допустив ці незаконні дії підлеглого.

"Внаслідок таких злочинних дій згаданий працівник інтернату, підробивши документи, незаконно привласнив кошти підопічних - майже 110 тис. грн., які використав на власні потреби ",- зазначили в прес-службі.

За цим фактом розпочато досудове слідство.