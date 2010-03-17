Уряд Латвії встановив дату перехода на євро

Уряд Латвії визначив дату введення євро у країні - 1 січня 2014 року. Про це повідомляє Mixnews.lv.

Протягом двох місяців після введення євро у країні буде дозволено одночасний обіг двох валют - лата і євро. При цьому здача за товари і послуги видаватиметься тільки в євро. Обмін латів на євро без комісії здійснюватиметься протягом шести місяців після введення євро у Банку Латвії, а також в уповноважених кредитних організаціях.

Латвія, щоб вступити до єврозони, має відповідати низці критеріїв. Зокрема, дефіцит бюджету не повинен перевищувати 3 відсотки ВВП, а загальний борг уряду не може перевищувати 60 відсотків ВВП. Раніше у березні МВФ знизив прогноз на 2011 рік щодо державного боргу Латвії, припускаючи, що він сягне 70 відсотків ВВП порівняно з колишніми 90 відсотками.