Внутрішнє споживання сталі в Україні може зрости на 15%

Український ринок сталі може збільшитися в 2010 році на 1 млн. тонн і становити приблизно 6,5 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на прес-конференції висловив начальник аналітичного відділу державного підприємства «Укрпромзовнішекспертизи» (УПЕ) Олександр КРАЙНІКОВ.

При цьому, за його словами, одним із основних чинників зростання внутрішнього ринку сталі стане сама металургійна галузь. "Значні обсяги сталі будуть використані для ремонту та заміни виробничого обладнання на метпідприємствах, що зумовлено відновленням обсягів виробництва в металургійній галузі", - сказав О.КРАЙНІКОВ.

Згідно з прогнозами УПЕ, загальний обсяг виплавки сталі в Україні становитиме в 2010 році близько 33,5 млн. тонн, що на 3,5 млн. тонн або на 11% більше ніж у 2009 році.

За думку гендиректора УПЕ Володимира ВЛАСЮКА, обсяг експорту української сталі зросте в 2010 році приблизно на 2,5 млн. тонн - до більше 27 млн. тонн.

Гендиректор УПЕ прогнозує, що виробничі потужності українських металургійних підприємств будуть завантажені в 2010 році приблизно на 70%, тоді як у 2009 році цей показник перебував на рівні 59-60%. За даними УПЕ виробничі потужності українських металургійних підприємств дозволяють виплавляти 42,5 млн. тонн сталі на рік.