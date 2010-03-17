Як запобігти шахрайству з банківськими платіжними картками

Перехід на чіпові технології та встановлення лімітів на знімання готівки дозволяє запобігти шахрайству з банківськими платіжними картками. Про це заявив голова правління Банку Кіпру Владислав Байрака.

«На сьогодні банківські платіжні картки в Україні користуються все більшою популярністю, адже вони є значно зручнішим та надійнішими засобом платежу порівняно з готівкою», - зазначив голова правління Банку Кіпру.

Та, на жаль, інколи мають місце прикрі випадки шахрайства з банківськими картками.

«Банки на сьогодні вже виробили низку механізмів захисту, які дозволяють уберегти власників платіжних карток від мисливців за чужими картковими грошима. По-перше, це використання чіпових технологій, які мають кращий захист порівняно із картками з магнітною стрічкою. По-друге, застосування сучасних комп’ютерних систем, що відслідковують і блокують можливі шахрайські операції», – зауважив банкір.

Також доволі дієвим, на думку Владислава Байраки, хоч і не завжди схвальними серед населення методом боротьби з шахраями, є встановлення лімітів на добову кількість транзакцій та суми, які можна зняти в банкоматі за один раз.

«До боротьби з шахраями ми завжди підходимо комплексно, постійно удосконалюючи систему захисту. Адже чим більше буде існувати механізмів захисту, тим менше виникатиме випадків аферизму із платіжними картками», - підкреслив голова правління Банку Кіпру.