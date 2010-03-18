Лідер Меджлісу просить ЄС втрутитися в проблеми кримських татар

01:12, 18 березня 2010
Суспільство
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Мустафа Джемілєв виступив у Брюсселі

Лідер Меджлісу кримських татар Мустафа ДЖЕМІЛЄВ просить Європейський Союз звернути увагу на проблеми репатріантів при співпраці з Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це М.ДЖЕМІЛЄВ заявив, виступаючи на слуханнях у Європарламенті, організованих депутатом Леонідасом ДОНСКІСОМ (група ліберальних партій, Литва).

“Ми закликаємо Європейський Союз планувати та реалізовувати разом з Державою Україна із залученням кримських татар спеціальні програми, які полегшать реабілітацію та розвиток одного з європейських народів – кримськотатарського”, - сказав лідер Меджлісу.

Він зазначив, що до порядку денного асоціації Україна-ЄС могли би бути включені такі пріоритети як будівництво десятків шкіл та дошкільних закладів освіти у районах проживання кримських татар, надання допомоги Кримському інженерно-педагогічному університету, який, у тому числі, веде навчання кримськотатарською мовою, відновлення унікальних культурних та історичних об’єктів кримськотатарської культурної спадщини, допомога у розвитку малого і середнього бізнесу, допомога у репатріації близько 100 тисяч татар, які з економічних і законодавчих причин так і не змогли залишити країни Середньої Азії.

Як повідомляв УНІАН, порядок денний асоціації – новий робочий документ співпраці між Україною та ЄС, який базується на Угоді про асоціацію, переговори про яку тривають між Україною та Європейським Союзом.

 

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